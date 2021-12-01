Перші збитки від “Омікрону” підраховують у світі

https://racurs.ua/ua/n163841-pershi-zbytky-vid-omikronu-pidrahovuut-u-sviti.html

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«Омікрон» — новий варіант коронавірусу, виявлений у Південній Африці, вже нашкодив світовій економіці. Відновлення після коронакризи туристичної галузі та пасажирських авіаперевезень знову опинилося під загрозою.

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s назвало «Омікрон» перепоною на шляху до відновлення світової економіки, проте залишило прогноз її зростання на 2022 рік без змін. Економічній шкоді від «Омікрона» передуватиме епідеміологічна і відповідь на неї з боку влади країн. На це підуть тижні, проте невизначеність стримуватиме ділову активність та споживання щонайменше до початку наступного року, пише ВВС.

Американський банк Goldman Sachs назвав чотири варіанти розвитку ситуації, найгірша з яких через масштабну нову хвилю пандемії у перші три місяці 2022 року скоротить зростання світової економіки вдвічі порівняно з попередніми оцінками. Проте навіть за таких обставин загалом за рік економіка зросте на 4,2%, пише агентство Bloomberg.

Зростання кількості інфікувань COVID-19 та поява нового варіанту несуть ризики для зайнятості та економічної активності, а також вносять невизначеність у прогнозування інфляції, — сказав голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл.



Однак, на думку аналітиків, новий локдаун охолодить інфляцію, оскільки ціни зростають слідом за збільшенням попиту та зарплат, а гальмування споживання та найму знижує цей тиск.

Нагадаємо, «Омікрон» зірвав плани повернення працівників до офісів у великих фінансових центрах світу. Під загрозою опинилися також міжнародні конференції та лютнева зимова Олімпіада у Пекіні.