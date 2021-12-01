Первые убытки от “Омикрона” подсчитывают в мире

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«Омикрон» — новый вариант коронавируса, обнаруженный в Южной Африке, уже навредил мировой экономике. Восстановление после коронакризиса туристической отрасли и пассажирских авиаперевозок снова под угрозой.

Международное рейтинговое агентство Moody’s, назвало «Омикрон» преградой на пути восстановления мировой экономики, однако оставило прогноз ее роста на 2022 год без изменений. Экономическому ущербу от «Омикрона» будет предшествовать эпидемиологический и ответ на него со стороны властей стран. На это уйдут недели, однако неопределенность будет сдерживать деловую активность и потребление по меньшей мере до начала следующего года, пишет ВВС.

Американский банк Goldman Sachs расписал четыре варианта развития ситуации, в худшем из которых масштабная новая волна пандемии в первые три месяца 2022 года сократит рост мировой экономики вдвое по сравнению с прежними оценками. Однако даже в этом случае в целом за год экономика вырастет на 4,2%, пишет агентство Bloomberg.

Рост числа заражений COVID-19 и появление нового варианта несут риски для занятости и экономической активности, а также вносят неопределенность в прогнозирование инфляции, — сказал глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.



Однако, по мнению аналитиков, новый локдаун охладит инфляцию, поскольку цены растут вслед за увеличением спроса и зарплат, а торможение потребления и найма снижает это давление.

Напомним, «Омикрон» сорвал планы возвращения работников в офисы в крупных финансовых центрах. Под угрозой оказались международные конференции и февральская зимняя Олимпиада в Пекине.