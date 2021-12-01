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Акция SaveФОП - предприниматели зажгли файеры под Радой, фото - Укринформ
Акция SaveФОП — предприниматели зажгли фаеры под Радой (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n163838-akciya-savefop-predprinimateli-zajgli-faery-pod-radoy-foto-video.htmlРакурс
Митингующие зажгли файеры под Радой на площади Конституции.
У здания Верховной Рады 1 декабря проходила акция протеста движения «SaveФОП» под названием «Упрощенной системе налогообложения — Да!». 2 декабря в Раде планируют принят госбюджет на 2022 год.
На митинг пришли около 1 тыс. предпринимателей.
Территорию вокруг парламента усиленно охраняли правоохранители.
Перед зданием парламента смонтировали сцену, над ней висел баннер с надписью «SaveФОП» — «Сохраните ФЛП». Именно этот лозунг поддерживают митингующие.
Есть также плакаты с лозунгами «Уничтожить ФОП — уничтожить Украину» и «Дайте просто работать».
Несколько участников акции держали баннеры с фото героев Небесной сотни и военных.
Протестующие требуют от народных депутатов принять законопроект № 5866−1, направленный на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.
Здание Верховной Рады по периметру и правительственный квартал находятся под усиленной охраной правоохранителей. В случае попытки пройти на улицу Садовую со стороны Институтских граждан просят предъявить удостоверение или пропуск.
Вечером в Киеве ожидают еще одну акцию протеста — к зданию ОП на Банковой активисты придут требовать отставку Андрея Ермака.
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