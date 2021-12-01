Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Акция SaveФОП - предприниматели зажгли файеры под Радой, фото - Укринформ

Акция SaveФОП — предприниматели зажгли фаеры под Радой (ФОТО, ВИДЕО)

1 дек 2021, 13:24
999

Митингующие зажгли файеры под Радой на площади Конституции.

У здания Верховной Рады 1 декабря проходила акция протеста движения «SaveФОП» под названием «Упрощенной системе налогообложения — Да!». 2 декабря в Раде планируют принят госбюджет на 2022 год.

На митинг пришли около 1 тыс. предпринимателей.

Акция SaveФОП - предприниматели зажгли файеры под Радой, фото - А.Рудоманов

Территорию вокруг парламента усиленно охраняли правоохранители.

Перед зданием парламента смонтировали сцену, над ней висел баннер с надписью «SaveФОП» — «Сохраните ФЛП». Именно этот лозунг поддерживают митингующие.

Есть также плакаты с лозунгами «Уничтожить ФОП — уничтожить Украину» и «Дайте просто работать».

Несколько участников акции держали баннеры с фото героев Небесной сотни и военных.

Акция SaveФОП - предприниматели зажгли файеры под Радой, фото - Укринформ

Протестующие требуют от народных депутатов принять законопроект № 5866−1, направленный на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Акция SaveФОП - предприниматели зажгли файеры под Радой, фото - Укринформ


Здание Верховной Рады по периметру и правительственный квартал находятся под усиленной охраной правоохранителей. В случае попытки пройти на улицу Садовую со стороны Институтских граждан просят предъявить удостоверение или пропуск.

Вечером в Киеве ожидают еще одну акцию протеста — к зданию ОП на Банковой активисты придут требовать отставку Андрея Ермака.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров