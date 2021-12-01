Антивакцинаторов в Греции будут штрафовать на 100 евро в месяц за отказ от прививки

Вакцинация. Фото: istock

https://racurs.ua/n163837-antivaksov-v-grecii-budut-shtrafovat-na-100-evro-v-mesyac-za-otkaz-ot-privivki.html

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Вакцинация от коронавируса продолжается в мире. В Греции будут штрафовать людей в возрасте 60 лет и старше за отказ прививаться.

Штраф составляет 100 евро, его нужно оплачивать ежемесячно. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, передает NPR.

Деньги направят в специальный фонд для финансирования греческих больниц, которые борются с увеличением количества госпитализаций. На данный момент уже 63% населения страны прошли вакцинацию от коронавируса, но большая часть людей старше 60 лет этого ещё не сделала.

Это не наказание. Я бы сказал, что это цена за здоровье. Это также акт справедливости для всех, кто уже прошел вакцинацию. Будет неправильно, если они лишатся медицинских услуг, потому что другие упорно отказываются делать очевидные вещи, — заявил он.



Напомним, ранее мы сообщали, что тысячу гривен за вакцинацию смогут получить украинцы, которые имеют полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19. Программа стартует 19 декабря и продлится 2022 год.

Источник: NPR