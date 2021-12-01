Антивакцинаторів у Греції штрафуватимуть на 100 євро в місяць за відмову від щеплення

Вакцинация. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163837-antyvaksiv-u-greciyi-shtrafuvatymut-na-100-ievro-v-misyac-za-vidmovu-vid-scheplennya.html

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Вакцинація від коронавірусу триває у світі. У Греції штрафуватимуть людей у віці 60 років і старших за відмову щеплюватися.

Штраф складає 100 євро, його потрібно оплачувати щомісяця. Про це заявив прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс, передає NPR.

Гроші надішлють у спеціальний фонд для фінансування грецьких лікарень, які борються зі збільшенням кількості госпіталізацій. На цей час уже 63% населення країни пройшли вакцинацію від коронавірусу, але більша частина людей старше 60 років цього ще не зробила.

Це не покарання. Я б сказав, що це ціна за здоров’я. Це також є акт справедливості для всіх, хто вже пройшов вакцинацію. Буде неправильно, якщо вони втратять медичні послуги, бо інші наполегливо відмовляються робити очевидні речі, — заявив він.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що тисячу гривень за вакцинацію зможуть отримати українці, які мають повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19. Програма стартує 19 грудня і триватиме 2022 рік.

Джерело: NPR