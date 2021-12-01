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Акція SaveФОП - підприємці запалили фаєри під Радою, фото - Укрінформ
Акція SaveФОП — підприємці запалили фаєри під Радою (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n163838-akciya-savefop-pidpryiemci-zapalyly-faiery-pid-radou-foto-video.htmlРакурс
Мітингувальники запалили фаєри під Радою на площі Конституції.
Біля будівлі Верховної Ради 1 грудня триває акція протесту руху «SaveФОП» під назвою «Спрощеній системі оподаткування — ТАК!». 2 грудня у Раді планують ухвалити держбюджет на 2022 рік.
На мітинг прийшли приблизно 1 тис. підприємців.
Територію навколо парламенту посилено охороняють правоохоронці.
Перед будівлею парламенту змонтували сцену, над нею висить банер з написом «SaveФОП» — «Збережіть ФОП».
Саме це гасло підтримують учасники мітингу. Є також плакати з гаслами «Знищити ФОПів — знищити Україну» та «Дайте працювати просто».
Декілька учасників акції тримали банери із фото героїв Небесної сотні та військових.
Протестувальники вимагають від народних депутатів ухвалити законопроект № 5866−1, спрямований на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
Будівля Верховної Ради по периметру та урядовий квартал загалом перебувають під посиленою охороною правоохоронців. У разі спроби пройти на вулицю Садову з боку Інститутської громадян просять пред’явити посвідчення чи перепустку.
Увечері 1 грудня в Києві очікують ще одну акцію протесту — до будівлі ОП на Банковій активісти прийдуть вимагати відставку Андрія Єрмака.
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