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Ракурс
Украина получит новый кредит от Всемирного банка

300 млн евро Всемирный банк выделил в Украине реформы в условиях пандемии

18 дек 2021, 21:55
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Всемирный банк выделяет Украине второй кредит на развитие политики восстановления экономики и смягчения последствий пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Сумма кредита составляет 300 млн евро. Соответствующее решение принял Совет исполнительных директоров Всемирного банка. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что этим кредитом Всемирный банк поддерживает следующие ключевые реформы:


  • содействие демонополизации экономики и укреплению антикоррупционных институтов;
  • укрепление рынков земли и кредитов, включая доступ к финансированию для мелких фермеров;
  • укрепление системы социальной защиты для уязвимых пожилых людей, чтобы смягчить влияние пандемии COVID-19.

В условиях высокого уровня уязвимости экономики, в Украине идет медленное и неустойчивое восстановление после потрясения в результате COVID-19, — отмечает региональный директор банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи. — Мы надеемся, что этот кредит предоставит необходимую поддержку тем реформам, которые направлены на содействие более сильному и инклюзивному восстановлению.

Первый кредит для Украины на сумму 350 млн евро был утвержден Всемирным банком в июне 2020 года.

Источник: Ракурс


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