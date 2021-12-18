«Нетипичный» симптом инфицирования «омикроном» установили ученые

В мире распространяется штамм «омикрон», фото:

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Потеря аппетита может быть одним из симптомов инфицирования новым штаммом коронавируса SARS-CoV-2 — «омикроном».

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного британскими учеными в рамках программы ZOE COVID Symptom, сообщает издание Daily Express.

Так, исследование показало, что только 50% больных испытывали три «классических» симптома коронавируса: лихорадку, кашель, потерю обоняния или вкуса.

Среди наиболее распространенных проявлений инфекции исследователи называют насморк, головные боли, утомляемость, чихание и боль в горле.

Это может стать неожиданностью для некоторых, поскольку правительство Великобритании никогда не обновляло рекомендации по симптомам COVID, кроме «классических» трех симптомов. Много месяцев назад исследование ZOE COVID помогло выявить более 20, преимущественно легких, похожих на простуду, — подчеркивают исследователи.

«Омикрон» стремительно распространяется в Британии, где за последние сутки были зафиксированы более 3,2 тыс. случаев инфицирования этим штаммом. Распознавание симптомов и последующая самоизоляция может помочь остановить распространение этого высокотрансмиссивного штамма, однако нежелание расширять «официальный» список симптомов мешает этим усилиям, подчеркивают ученые.

Источник: Daily Express