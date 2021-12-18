«Нетиповий» симптом інфікування «омікроном» встановили учені

У світі поширюється штам «омікрон»

https://racurs.ua/ua/n164619-netypovyy-symptom-infikuvannya-omikronom-vstanovyly-ucheni.html

Ракурс

Втрата апетиту може бути одним із симптомів інфікування новим штамом коронавірусу SARS-CoV-2 — «омікроном».

Про це свідчать результати дослідження, проведеного британськими вченими в межах програми ZOE COVID Symptom, повідомляє видання Daily Express.

Так, дослідження показало, що лише 50% хворих відчували три «класичні» симптоми коронавірусу:

лихоманку;

кашель;

втрату нюху чи смаку.

Серед найбільш поширених проявів інфекції дослідники називають нежить, головний біль, стомлюваність, чхання та біль в горлі.

Це може стати несподіванкою для декого, оскільки уряд Великої Британії ніколи не оновлював рекомендації щодо симптомів COVID, крім «класичних» трьох симптомів. Багато місяців тому дослідження ZOE COVID допомогло виявити понад 20, переважно легких, схожих на застуду, — наголошують дослідники.



«Омікрон» стрімко поширюється у Британії, де за остнню добу було зафіксовано понад 3,2 тис. випадків інфікування цим штамом. Розпізнавання симптомів і подальша самоізоляція може допомогти зупинити поширенню цього високотрансмісивного штаму, проте небажання розширювати «офіційний» список симптомів заважає цим зусиллям, наголошують учені.

Джерело: Daily Express