У світі поширюється новий штам коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n164611-shtam-omikron-koly-z-yavytsya-adaptovana-vakcyna-rozpovily-u-moderna.html

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Вакцина від коронавірусної хвороби COVID-19, адаптована під штам «омікрон», з’явиться за менше ніж три місяці.

Про це заявив керівник європейського підрозділу американської компанії Moderna Ден Стейнер, повідомляє видання La Repubblica.

Виробництво адаптованої під штам «омікрон» вакцини займає менш як три місяці. Ми чекаємо на відповіді від науковців, перш ніж вирішити, чи варто починати виробництво нової адаптованої під цей штам вакцини, — заявив він.

Стейнер наголосив, що терміни схвалення для використання адаптованої вакцини також залежатимуть від національних регуляторів.

Ми не знаємо, яку інформацію вимагатимуть у нас регулюючі органи. Чи достатньо буде того факту, що ми використовували ту ж саму методику, що й при створенні вже існуючих вакцин, які отримали 250 млн осіб, щоб вважати оновлену версію безпечною? Чи нам доведеться проводити тести на добровольцях, щоби довести це?, — зазначив він.

Стейнер додав, що наразі єдиним швидким рішенням протидії «омікрону» є третя доза вакцини.

Ми знаємо, що третя доза підвищує рівень антитіл, а також захищає від «омікрону», — наголосив він.



Нагадаємо, в Україні вже виявили першу людину, інфіковану штамом «омікрон».

Джерело: La Repubblica