Заражений “Омікроном” українець кілька місяців тому переніс COVID – лікар

https://racurs.ua/ua/n164607-zarajenyy-omikronom-ukrayinec-kilka-misyaciv-tomu-perenis-covid-likar.html

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«Омікрон», новий штам коронавірусу, офіційно виявили в Україні 18 грудня. За словами головного інфекціоніста, лікаря Ольги Голубовської, пацієнт, у якого підтвердили варіант Omicron (B.1.1.529-like), раніше вже хворів на коронавірусну інфекцію. Зараз українець перебуває на лікуванні в клініці «Оберіг».

Цей пацієнт вже раніше хворів на коронавірусну інфекцію десь кілька місяців тому, а зараз він приїхав з ОАЕ і знову у нього підвищилася температура тіла до досить високих цифр, знову він захворів, але перебіг захворювання у нього не важкий, — цитує Голубовську УНН.

З її слів, інфікований нині перебуває під наглядом, хоча його вже виписали зі стаціонару. Епідеміолог додала, що йдеться не про перший випадок «Омікрону» в Україні, а лише перший, який вдалося виявити, проте панікувати не варто.

Це, звичайно, ж не перший випадок, тому не треба абсолютно панікувати, лікарі вже бачать, як починають хворіти пацієнти по другому разу. Зрозуміло, тому що «Омікрон», якщо ми говорили, що «Дельта» — набагато більш заразний варіант, аніж попередні, то цей ще заразніший за неї, — вказала Голубовська.

Інфекціоніст зауважила, що поки що «Омікрон» не демонструє більш важкий перебіг захворювання.

Навпаки, поки що всі випадки досить не важкі. Ми бачимо як пацієнти, які мають високі титри антитіл, особливо поствакцинальних антитіл, проте теж хворіють, але не важко. Ми дуже сподіваємося, що так воно буде і далі й не відбудеться якихось спонтанних мутацій вірусу, — зазначила Голубовська.



Вона нагадала, що зараз по всьому світі спостерігаються вибухові спалахи захворюваності на штам «Омікрон», проте «протікає він не важко». На думку медика, згодом ковід може перерости у сезонне распіраторное захворювання за прикладом вірусу грипу.

Джерело: УНН