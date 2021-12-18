РФ у грудні перекидала армію в кілька точок біля кордону з Україною — фото — армія РФ

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Армія Росії продовжує накопичуватися біля кордонів України — військові сили країни-окупанта й далі пересуваються у бік нашої держави. Про це йдеться в розслідуванні Лабораторії цифрових криміналістичних досліджень Атлантичної ради (DFRLab).

Фахівці за допомогою соцмереж та супутникових фото простежили пересування російської армії у грудні і виявили, що підрозділи Центрального військового округу «використовують залізницю, щоб пересувати обладнання на сотні кілометрів у напрямку локацій біля українського кордону», пише видання Medium.

Нещодавно також було помічено переміщення підрозділів із району Санкт-Петербурга до Курська, розташованого за 100 км від кордону.

Враховуючи велику кількість техніки, що накопичується біля кордону з Україною, та порівняно невеликий розмір відомих таборів, панівна теорія стверджує, що існує кілька інших не виявлених невеликих таборів, на кшталт того що був помічений у Курську, розкиданих по Курській та Брянській областях, — заявляють у DFRLab.

У лабораторії Атлантичної ради заявили про наявність прогалин у моніторингу переміщення військових РФ. Наприклад, не вдалося простежити кінцевий пункт призначення броньованих потягів, які рухалися з Брянської області до Клинців.

Подібні випадкові свідчення свідчать про ймовірність того, що Росія переміщує більше обладнання, ніж розгортає, але це не повинно відволікати від того факту, що є конкретні документальні докази значного нагромадження поблизу України, — вказує видання.

Нагадаємо, США та країни Заходу вважають, що Росія може готувати напад на Україну і тому зосередила поблизу кордонів з Україною понад 90 тис. солдатів.