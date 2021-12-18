Військову допомогу Україні розширять США — Білий дім

https://racurs.ua/ua/n164598-viyskovu-dopomogu-ukrayini-rozshyryat-ssha-bilyy-dim.html

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Військову допомогу Україні збільшать Сполучені Штати Америки. Нині Вашингтон проводить роботу щодо надання нових розширених пакетів військової допомоги Києву.

Про це заявив радник адміністрації президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

Ми на постійній основі оцінюємо додаткові потреби, які є в України, складаємо потенційні пакети. І ці пакети активно розглядаються… Наразі ми продовжуємо надавати Україні допомогу у сфері оборони. Лише минулого тижня до України прибув ще один пакет із цією допомогою, і будуть прибувати ще, — цитує Саллівана ZN.UA.

Фінальне рішення щодо розширення пакету військової допомоги має ухвалити Байден.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ з посиланням на джерела у Вашингтоні писали, що США планують забезпечити Київ масштабним пакетом військової допомоги, проте Байден зволікає з передачею вже узгодженої допомоги на 200 млн дол.

Сенат США цього тижня ухвалив оборонний бюджет на 2022 рік на суму 778 млрд дол., який передбачає виділення 300 млн дол. допомоги Україні. Разом з тим, з документу прибрали більшість санкцій проти Росії — фінальний проект бюджету за зачиненими дверима лідери комітетів Палати представників та Сенату «очистили» від обмежувальних заходів проти оператора газогону «Північний потік-2» та 35-ти чиновників, бізнесменів та співробітників пропагандистських ЗМІ Росії.

Джерело: ZN.UA