Военную помощь Украине расширят США - Белый дом

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Военную помощь Украине увеличат Соединенные Штаты Америки — в настоящее время Вашингтон проводит работу по предоставлению новых расширенных пакетов военной помощи Киеву.

Об этом заявил советник администрации президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Мы на постоянной основе оцениваем дополнительные потребности, которые есть у Украины, составляем потенциальные пакеты. И эти пакеты активно рассматриваются… Сейчас мы продолжаем оказывать Украине помощь в сфере обороны. Только на прошлой неделе в Украину прибыл еще один пакет с этой помощью и будут прибывать еще, — цитирует Салливана ZN.UA.

Финальное решение о расширении пакета военной помощи должен принять Байден.

Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Вашингтоне писали, что США планируют обеспечить Киев масштабным пакетом военной помощи, однако Байден затягивает передачу уже согласованной помощи на 200 млн дол.

Сенат США на этой неделе принял оборонный бюджет на 2022 год на сумму 778 млрд долл., предусматривающий выделение 300 млн дол. помощи Украине. Вместе с тем, из документа убрали большинство санкций против России — финальный проект бюджета за закрытыми дверями лидеры комитетов Палаты представителей и Сената «очистили» от ограничительных мер против оператора газопровода «Северный поток-2» и 35-ти чиновников, бизнесменов и сотрудников пропагандистских СМИ России.

Источник: ZN.UA