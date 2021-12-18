Порошенко улетел в Турцию и Польшу - «ЕС» о повестке ГБР

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Петр Порошенко, пятый президент и нардеп, которому сотрудники Государственного бюро расследований 17 декабря пытались вручить повестку на допрос по делу о поставках угля с оккупированных Россией территорий Донбасса, покинул Украину. Эту информацию подтвердила пресс-служба партии «Европейская солидарность».

Порошенко отбыл в предварительно запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу. В субботу и воскресенье он проведет ряд встреч в Турции. В частности, по случаю годовщины получения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины по приглашению Вселенского патриарха Варфоломея, — отметили в политсиле нардепа.

Как добавили в «ЕС», Порошенко в Стамбуле обсудит вопросы дальнейшего укрепления и поддержки ПЦУ. Также 20−21 декабря состоится визит бывшего главы государства в Польшу по приглашению Сената, где пройдет конференция «Россия — Украина — НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге».

Зеленая власть прибегла к своей единственной профдеятельности, съемок очередной серии уже заезженного «видосика» — преследование лидера оппозиции. Мы хорошо знаем, что заказчиком является лично Владимир Зеленский, который при этом постоянно давит на руководителей правоохранительных органов, — заявили в политсиле Порошенко.

В «ЕС» утверждают, что адвокаты нардепа предоставили «исчерпывающие ответы и все аргументы относительно полной необоснованности так называемого „угольного дела“».