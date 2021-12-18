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COVID подхватили 7,5 тыс. украинцев, за сутки 288 смертей

COVID подхватили 7,5 тыс. украинцев, за сутки 288 смертей (ИНФОГРАФИКА)

18 дек 2021, 08:28
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Коронавирус в Украине по состоянию на утро 18 декабря обнаружили у 7 тыс. 503 человек. Летальных случаев за сутки — 288. С начала вакцинальной кампании привито более 14 млн. граждан.

За сутки 17 декабря в Украине зафиксировано 7 тыс. 503 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 674, медработников — 154), — сообщает в Фейсбук в субботу Министерство здравоохранения.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано — 2 тыс. 18 человек;

  • летальных исходов — 288;

  • поправилось — 18 тыс. 534 человека.

Коронавірус в Україні / РНБО

Лидерами по ковид-заболеваемости в пятницу стали:

  • Киев (1 тыс. 395);

  • Полтавская область (443);

  • Киевская область (390);

  • Одесская область (389);

  • Запорожская область (375).


Больше всего летальных исходов зафиксировано в Днепропетровской области (41).

За все время пандемии в Украине заболело более 3,6 млн. человек. К сожалению, ковид унес жизни 92 тыс. 929 украинцев.

Источник: Ракурс


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