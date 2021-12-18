COVID подхватили 7,5 тыс. украинцев, за сутки 288 смертей

https://racurs.ua/n164596-covid-podhvatili-7-5-tys-ukraincev-za-sutki-288-smertey-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине по состоянию на утро 18 декабря обнаружили у 7 тыс. 503 человек. Летальных случаев за сутки — 288. С начала вакцинальной кампании привито более 14 млн. граждан.

За сутки 17 декабря в Украине зафиксировано 7 тыс. 503 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 674, медработников — 154), — сообщает в Фейсбук в субботу Министерство здравоохранения.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано — 2 тыс. 18 человек;

летальных исходов — 288;

поправилось — 18 тыс. 534 человека.

Лидерами по ковид-заболеваемости в пятницу стали:

Киев (1 тыс. 395);

Полтавская область (443);

Киевская область (390);

Одесская область (389);

Запорожская область (375).

Больше всего летальных исходов зафиксировано в Днепропетровской области (41).

За все время пандемии в Украине заболело более 3,6 млн. человек. К сожалению, ковид унес жизни 92 тыс. 929 украинцев.