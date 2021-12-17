https://racurs.ua/n164595-savin-den-otmechaut-18-dekabrya-tradicii-i-zaprety.html

Ракурс

Православная церковь 18 декабря чтит память святого Саввы Освященного. Этот деятель прославился созданием богослужебного и монастырского Иерусалимского устава, а также основал несколько монастырей и лавр.

В народе праздник называют Савин день, который имеет свои традиции и строгие запреты. Народные традиции предсказывали, что в Савин день откладывались все домашние работы. На Савву продолжался пост, а главными блюдами на столе были пироги, борщ, яблоки и капуста. А чтобы призвать удачу и достаток, под подушку клали монеты. Кроме того, День памяти преподобного Саввы был очень удачным для сватовства.

Народные приметы и поверья 18 декабря:

В печи поленья трещат — будет холодно.

Красный огонь в печи — жди стужи.

Дым волоком — будет непогода.

Если в этот день посвататься — брак будет счастливым.

В Украине 18 декабря отмечают День работников органов ЗАГСа (ЗАГСа). В мире в этот день отмечают Международный день мигранта, День провозглашения Республики Нигер, День штата Нью-Джерси в США и Международный день арабского языка.

18 декабря в истории:

1890 год — в Лондоне открыли первый в мире метрополитен.

1917 год — в Киеве открыли украинскую государственную академию искусств.

1958 год — американцы провели первый сеанс передачи голоса через спутник.

1972 год — президент США Ричард Никсон отдал приказ о бомбардировке Северного Вьетнама. Операция длилась 11 дней.

Напомним, в сентябре Кабинет министров Украины согласовал указ президента о введении нового праздника — Дня работников финансовой сферы. Его будут отмечать ежегодно 24 июля.