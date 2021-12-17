Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс

Савин день отмечают 18 декабря — традиции и запреты

17 дек 2021, 22:53
999

Православная церковь 18 декабря чтит память святого Саввы Освященного. Этот деятель прославился созданием богослужебного и монастырского Иерусалимского устава, а также основал несколько монастырей и лавр.

В народе праздник называют Савин день, который имеет свои традиции и строгие запреты. Народные традиции предсказывали, что в Савин день откладывались все домашние работы. На Савву продолжался пост, а главными блюдами на столе были пироги, борщ, яблоки и капуста. А чтобы призвать удачу и достаток, под подушку клали монеты. Кроме того, День памяти преподобного Саввы был очень удачным для сватовства.

Народные приметы и поверья 18 декабря:

  • В печи поленья трещат — будет холодно.
  • Красный огонь в печи — жди стужи.
  • Дым волоком — будет непогода.
  • Если в этот день посвататься — брак будет счастливым.

В Украине 18 декабря отмечают День работников органов ЗАГСа (ЗАГСа). В мире в этот день отмечают Международный день мигранта, День провозглашения Республики Нигер, День штата Нью-Джерси в США и Международный день арабского языка.


18 декабря в истории:

  • 1890 год — в Лондоне открыли первый в мире метрополитен.
  • 1917 год — в Киеве открыли украинскую государственную академию искусств.
  • 1958 год — американцы провели первый сеанс передачи голоса через спутник.
  • 1972 год — президент США Ричард Никсон отдал приказ о бомбардировке Северного Вьетнама. Операция длилась 11 дней.

Напомним, в сентябре Кабинет министров Украины согласовал указ президента о введении нового праздника — Дня работников финансовой сферы. Его будут отмечать ежегодно 24 июля.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров