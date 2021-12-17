Переход ряда ТЭС и ТЭЦ с угля на газ анонсировал Шмыгаль. Фото: slovoidilo.ua

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Четыре тепловые электростанции в Украине переходят на природный газ из-за недостатка угля.

В частности, с угля на газ переходит Луганская ТЭС, две ТЭЦ и одна теплоэлектростанция. Для них разработали ряд мероприятий и дополнительную услугу для работы на газе. Минэнерго и Кабинет министров подготовили специальные вспомогательные услуги для этих объектов. Об этом 17 декабря заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает правительственный портал.

По словам премьера, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг должна принять решение о введении дополнительной услуги, чтобы цена использования газа для Луганской ТЭС была справедливой, поскольку нет физических возможностей поставлять уголь на станцию.

При этом в правительстве не уточнили, о каких именно объектах с нехваткой угля идет речь. Глава правительства отметил, что о них говорилось в сообщении Службы безопасности Украины к Кабинету министров от 8 декабря. Издание «Зеркало недели» пишет, что там упоминаются:

Славянская ТЭС (имеет в 50 раз ниже необходимый запас угля);

Луганская ТЭС (вчетверо ниже минимально необходимые запасы);

Черниговская ТЭЦ (запасы в пять раз ниже);

Дарницкая ТЭЦ (вообще не имеет запасов).

Напомним, данные Министерства энергетики свидетельствуют, что уголь в Украине стал дефицитным продуктом. По состоянию на 13 декабря ни на одной теплоэлектростанции не имеет минимального объема угля. То есть ни одна из украинских ТЭС не придерживается лицензионных условий работы.

Источник: «Зеркало недели»