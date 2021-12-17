Перехід низки ТЕС і ТЕЦ з вугілля на газ анонсував Шмигаль. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n164594-perehid-nyzky-tes-i-tec-z-vugillya-na-gaz-anonsuvav-shmygal.html

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Чотири теплові електростанції в Україні переходять на природний газ через нестачу вугілля.

Зокрема, з вугілля на газ переходить Луганська ТЕС, дві ТЕЦ та одна теплоелектростанція. Для них розробили низку заходів і додаткову послугу для роботи на газі. Міненерго та Кабінет міністрів підготовили спеціальні допоміжні послуги для цих об'єктів. Про це 17 грудня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє урядовий портал.

За словами прем'єра, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг повинен прийняти рішення про введення додаткової послуги, щоб ціна використання газу для Луганської ТЕС була справедливою, оскільки немає фізичних можливостей постачати вугілля на станцію.

При цьому в уряді не уточнили, про які саме об'єкти з нестачею вугілля йдеться. Глава уряду відзначив, що про них ішлося в повідомленні Служби безпеки України до Кабінету міністрів від 8 грудня. Видання «Дзеркало тижня» пише, що там згадуються:

Слов’янська ТЕС (має у 50 разів нижчий за необхідний запас вугілля);

Луганська ТЕС (учетверо нижчі за мінімально необхідні запаси);

Чернігівська ТЕЦ (запаси вп’ятеро нижчі);

Дарницька ТЕЦ (узагалі не має запасів).

Нагадаємо, дані Міністерства енергетики свідчать, що вугілля в Україні стало дефіцитним продуктом. Станом на 13 грудня на жодній теплоелектростанції не має мінімального обсягу вугілля. Тобто жодна з українських ТЕС не дотримується ліцензійних умов роботи.

Джерело: «Дзеркало тижня»