Біологи розшифрували геном секвої. Фото: ethnomir.ru

https://racurs.ua/ua/n164593-zagadku-sekvoyi-rozkryto-vcheni-rozshyfruvaly-genom-nayvyschogo-dereva.html

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Геном секвої виду Sequoia sempervirens вдалося розшифрувати вченим з Каліфорнійського університету в Девісі.

Науковці заявляють, що нові дані дозволять з’ясувати, як деревам вдається адаптуватися до мінливого клімату протягом довгого життя. Крім того, дослідники можуть розробити сучасні генетичні інструменти, які можуть бути використані для відновлення і збереження екологічно важливих порід дерев. Про це заявив професор і провідний автор нового дослідження генома секвої Девід Ніл, повідомляє Phys.org.

Секвоя вічнозелена — найвище дерево у світі, і її геном є одним з найскладніших в секвенуванні. Геном цього дерева містить 26,5 млрд пар основ ДНК, також секвої мають шість наборів хромосом. Для порівняння — люди мають 3 млрд пар основ ДНК і є диплоїдними, з двома наборами хромосом.

За словами професора Ніла, порівнюючи послідовність генома вічнозеленої секвої з послідовністю генома інших хвойних дерев, в ході дослідження виявили сотні сімейств генів, унікальних для цього виду секвой. Вчені дізналися, що багато з цих генів допомагають деревам реагувати на стрес-фактори і боротися з ними, протистояти хворобам і відновлюватися після травм.

Дослідник зазначає, що раніше розгадати геном секвої було неможливо, існували економічні та технічні обмеження. Завдяки технологічним досягненням, які також знизили вартість цієї процедури, зараз секвеновано 10 геномів хвойних дерев.

Нагадаємо, науковці з’ясували, що листя дерев в американських містах розпускаються раніше в порівнянні з сільськими районами США. Виявилося, що на дерева вплинуло штучне освітлення та підвищення температури, яке створене міськими умовами.

Джерело: Phys.org