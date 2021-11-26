Освітлення та температура міст вплинули на дерева. Фото: meme-arsenal.com

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Листя дерев в американських містах розпускаються раніше в порівнянні з сільськими районами США.

Науковці встановили, що на дерева вплинуло штучне освітлення та підвищення температури, яке створене міськими умовами. Ці екологічні взаємодії можуть допомогти в кінцевому підсумку спроектувати більш стійкі міські ландшафти. Про це заявила аспірант Національної лабораторії Лоуренса в місті Берклі в штаті Каліфорнія Лін Мен, передає DailyMail.

За словами дослідниці, за допомогою даних з супутників вона порівняла час розпускання зеленого листя дерев в міських і сільських районах у 85 найбільших містах Сполучених Штатів за період з 2001 по 2014 рік. Їй вдалося з’ясувати, що навесні дерева в міських районах розпустили листя на шість днів раніше, ніж у селах. Лін Мен пояснює, що в основному такий ефект спостерігається через теплішу температуру в міському середовищі.

Також вченій вдалося виявити те, що озеленення дерев у містах реагувало на зміну клімату повільніше, ніж рослини в сільських районах.

Нагадаємо, станом на листопад 2021 року програму президента України Володимира Зеленського «Зелена країна», яка передбачає висадку мільярда дерев, із червня 2021 року виконали на 3,54% — вдалося висадити 35 млн 439 тис. 417 дерев.

Джерело: DailyMail