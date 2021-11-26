Освещение и температура городов повлияли на деревья. Фото: meme-arsenal.com

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Ракурс

Листья деревьев в американских городах распускаются раньше по сравнению с сельскими районами США.

Ученые установили, что на деревья повлияло искусственное освещение и повышение температуры, созданное городскими условиями. Эти экологические взаимодействия могут помочь в конечном итоге создать более устойчивые городские ландшафты. Об этом заявила аспирант Национальной лаборатории Лоуренса в городе Беркли в штате Калифорния Лин Мэн, передает DailyMail.

По словам исследовательницы, с помощью данных со спутников она сравнила время распускания зеленых листьев деревьев в городских и сельских районах в 85 крупнейших городах Соединенных Штатов за период с 2001 по 2014 год. Ей удалось выяснить, что весной деревья в городских районах распустили листья на шесть дней раньше, чем в селах. Лин Мэн объясняет, что в основном такой эффект наблюдается из-за более теплой температуры в городской среде.

Также ученой удалось обнаружить то, что озеленение деревьев в городах реагировало на изменение климата медленнее, чем растения в сельских районах.

Напомним, по состоянию на ноябрь 2021 года программу президента Украины Владимира Зеленского «Зеленая страна», которая предусматривает высадку миллиарда деревьев, с июня 2021 года выполнили на 3,54% — удалось высадить 35 млн 439 тыс. 417 деревьев.

Источник: DailyMail