Биологи расшифровали геном секвойи. Фото: ethnomir.ru

https://racurs.ua/n164593-zagadka-sekvoyi-raskryta-uchenye-rasshifrovali-genom-samogo-vysokogo-dereva.html

Ракурс

Геном секвойи вида Sequoia sempervirens удалось расшифровать ученым из Калифорнийского университета в Дэвисе.

Ученые заявляют, что новые данные позволят выяснить, как деревьям удается адаптироваться к меняющемуся климату в течение долгой жизни. Кроме того, исследователи могут разработать современные генетические инструменты, которые могут быть использованы для восстановления и сохранения экологически важных пород деревьев. Об этом заявил профессор и ведущий автор нового исследования генома секвойи Дэвид Нил, сообщает Phys.org.

Секвоя вечнозеленая — самое высокое дерево в мире, и ее геном является одним из самых сложных в секвенировании. Геном этого дерева содержит 26,5 млрд пар оснований ДНК, также секвойи имеют шесть наборов хромосом. Для сравнения — люди имеют 3 млрд пар основ ДНК и являются диплоидными, с двумя наборами хромосом.

По словам профессора Нила, сравнивая последовательность генома вечнозеленой секвойи с последовательностью генома других хвойных деревьев, в ходе исследования обнаружили сотни семейств генов, уникальных для этого вида секвой. Ученые узнали, что многие из этих генов помогают деревьям реагировать на стресс-факторы и бороться с ними, противостоять болезням и восстанавливаться после травм.

Исследователь отмечает, что раньше разгадать геном секвойи было невозможно, существовали экономические и технические ограничения. Благодаря технологическим достижениям, которые также снизили стоимость этой процедуры, сейчас секвенированы 10 геномов хвойных деревьев.

Напомним, ученые выяснили, что листья деревьев в американских городах распускаются ранее по сравнению с сельскими районами США. Оказалось, что на деревья повлияло искусственное освещение и повышение температуры, которое создано городскими условиями.

Источник: Phys.org