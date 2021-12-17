Украина ответила России на ультиматум по НАТО. Фото: nato.int

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Украина прокомментировала предложения Российской Федерации о «гарантии безопасности» со стороны США и НАТО.

В Министерстве иностранных дел отметили, что именно вооруженная агрессия России создает главную угрозу безопасности в Европе. В ведомстве добавили, что положение российских проектов непосредственно затрагивают Украину, поэтому именно украинцы и члены НАТО имеют право решать вектор дальнейшего развития своих отношений, в том числе и по вступлению в Альянс. Об этом 17 декабря заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает «Европейская правда».

По словам представителя украинского дипломатического ведомства, именно сворачивание эскалации и прекращение развязанного Россией международного вооруженного конфликта будет лучшей гарантией безопасности на континенте. Николенко отметил, что Кремль для достижения этой цели должен выполнить ряд обязательств.

В частности, он выделил положения, согласованные на саммите нормандской четверки в 2019 году:

неукоснительное соблюдение режима прекращения огня;

дальнейшее разведение сил и средств;

продолжение процесса разминирования;

открытие и обеспечение работы новых пунктов пропуска на линии разграничения;

проведение следующих этапов процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и обмена соответствующими списками.

Напомним, Российская Федерация требует от НАТО гарантировать нерасширение Альянса. Москва настаивает на отводе всей военной инфраструктуры НАТО на позиции 1997 года, то есть на возвращении к состоянию, которое существовало на момент заключения Основного акта Россия-НАТО.

Источник: «Европейская правда»