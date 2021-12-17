Украина ответила Кремлю на его требования к НАТОhttps://racurs.ua/n164592-ukraina-otvetila-kremlu-na-ego-trebovaniya-k-nato.htmlРакурс
Украина прокомментировала предложения Российской Федерации о «гарантии безопасности» со стороны США и НАТО.
В Министерстве иностранных дел отметили, что именно вооруженная агрессия России создает главную угрозу безопасности в Европе. В ведомстве добавили, что положение российских проектов непосредственно затрагивают Украину, поэтому именно украинцы и члены НАТО имеют право решать вектор дальнейшего развития своих отношений, в том числе и по вступлению в Альянс. Об этом 17 декабря заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает «Европейская правда».
По словам представителя украинского дипломатического ведомства, именно сворачивание эскалации и прекращение развязанного Россией международного вооруженного конфликта будет лучшей гарантией безопасности на континенте. Николенко отметил, что Кремль для достижения этой цели должен выполнить ряд обязательств.
В частности, он выделил положения, согласованные на саммите нормандской четверки в 2019 году:
- неукоснительное соблюдение режима прекращения огня;
- дальнейшее разведение сил и средств;
- продолжение процесса разминирования;
- открытие и обеспечение работы новых пунктов пропуска на линии разграничения;
- проведение следующих этапов процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и обмена соответствующими списками.
Напомним, Российская Федерация требует от НАТО гарантировать нерасширение Альянса. Москва настаивает на отводе всей военной инфраструктуры НАТО на позиции 1997 года, то есть на возвращении к состоянию, которое существовало на момент заключения Основного акта Россия-НАТО.
Источник: «Европейская правда»