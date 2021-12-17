Україна відповіла Росії на ультиматум щодо НАТО. Фото: nato.int

https://racurs.ua/ua/n164592-ukrayina-vidpovila-kremlu-na-yogo-vymogy-do-nato.html

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Україна прокоментувала пропозиції Російської Федерації про «гарантії безпеки» з боку США і НАТО.

У Міністерстві закордонних справ зазначили, що саме збройна агресія Росії створює головну загрозу безпеці в Європі. У відомстві додали, що положення російських проектів безпосередньо зачіпають Україну, тому саме українці та члени НАТО мають право вирішувати вектор подальшого розвитку своїх відносин, у тому числі й щодо вступу до Альянсу. Про це 17 грудня заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає «Європейська правда».

За словами речника українського дипломатичного відомства, саме згортання ескалації та припинення розв’язаного Росією міжнародного збройного конфлікту буде найкращою гарантією безпеки на континенті. Ніколенко зазначив, що Кремль для досягнення цієї мети повинен виконати кілька зобов’язань.

Зокрема, він виділив положення, узгоджені на саміті нормандської четвірки у 2019 році:

неухильне дотримання режиму припинення вогню;

подальше розведення сил та засобів;

продовження процесу розмінування;

відкриття та забезпечення роботи нових пунктів пропуску на лінії розмежування;

проведення наступних етапів процесу взаємного звільнення утримуваних осіб та обміну відповідними списками.

Нагадаємо, Російська Федерація вимагає від НАТО гарантувати нерозширення Альянсу. Москва наполягає на відведенні всієї військової інфраструктури НАТО на позиції 1997 року, тобто на поверненні до стану, яке існувало на момент укладання Основного акту Росія-НАТО.

Джерело: «Європейська правда»