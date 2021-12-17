Чарльз Дарвін. Фото: dvokrapka.com

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Ракурс

Мікроскоп Чарльза Дарвіна продали на аукціоні у Великій Британії.

Один з шести мікроскопів Чарльза Дарвіна пішов з молотка на аукціоні цінних книг і рукописів Christie’s в Лондоні за 598 тис. 500 фунтів стерлінгів. Це значно більше, ніж очікували — до початку торгів прилад оцінювався у 250−350 тис. фунтів стерлінгів. Про це повідомляється на сайті Christie’s.

Проданий прилад — портативний латунний мікроскоп, який був створений в 1826 році відомим виробником мікроскопів Чарльзом Гулдом для лондонської фірми Cary. Невідомо, хто саме з сім’ї Чарльза Дарвіна придбав інструмент, але передбачається, що це міг бути подарунок його батька.

Зазначається, що за все життя легендарний вчений мав від 10 до 15 мікроскопів, але до нашого часу збереглися лише шість приладів. Проданий на аукціоні мікроскоп вважається найпершим пристроєм, з яким працював Чарльз Дарвін.

Разом з мікроскопом на торги виставили ще 11 предметів Дарвіна, серед них — листи й перші наукові роботи.

Нагадаємо, на аукціоні в США за майже 110 млн дол. продали 11 шедеврів Пікассо, які понад 20 років виставлялися в ресторані Picasso, розташованому в готелі Bellagio у Лас-Вегасі.