Чарльз Дарвин. Фото: dvokrapka.com

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Ракурс

Микроскоп Чарльза Дарвина продали на аукционе в Великобритании.

Один из шести микроскопов Чарльза Дарвина ушел с молотка на аукционе ценных книг и рукописей Christie’s в Лондоне за 598 тыс. 500 фунтов стерлингов. Это значительно больше, чем ожидали — к началу торгов прибор оценивался в 250−350 тыс. фунтов стерлингов. Об этом сообщается на сайте Christie’s.

Проданный прибор — портативный латунный микроскоп, который был создан в 1826 году известным производителем микроскопов Чарльзом Гулдом для лондонской фирмы Cary. Неизвестно кто именно из семьи Чарльза Дарвина приобрел инструмент, но предполагается, что это мог быть подарок его отца.

Отмечается, что за всю жизнь легендарный ученый имел от 10 до 15 микроскопов, но до нашего времени сохранились лишь шесть приборов. Проданный на аукционе микроскоп считается самым первым устройством, с которым работал Чарльз Дарвин.

Вместе с микроскопом на торги выставили еще 11 предметов Дарвина, среди них — письма и первые научные работы.

Напомним, на аукционе в США за почти 110 млн долл. продали 11 шедевров Пикассо, которые более 20 лет выставлялись в ресторане Picasso, расположенном в отеле Bellagio в Лас-Вегасе.