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Савин день відзначають в Україні 18 грудня. Фото: triboona.ru
Савин день відзначають 18 грудня — традиції та заборониhttps://racurs.ua/ua/n164595-savyn-den-vidznachaut-18-grudnya-tradyciyi-ta-zaborony.htmlРакурс
Православна церква 18 грудня вшановує пам’ять святого Сави Освяченого. Цей діяч прославився створенням богослужбового і монастирського Єрусалимського статуту, а також заснував декілька монастирів та лавр.
В народі свято називають Савин день, який має свої традиції та суворі заборони. Народні традиції передбачали, що в Савин день відкладалися всі домашні роботи. На Саву тривав піст, а головними стравами на столі були пироги, борщ, яблука і капуста. А щоб закликати удачу та достаток, під подушку клали монети. Крім того, День пам’яті преподобного Сави був дуже вдалим для сватання.
Народні прикмети та повір’я 18 грудня:
- У печі поліна тріщать — буде холодно.
- Червоний вогонь в печі — чекай на холоднечу.
- Дим волоком — буде негода.
- Якщо в цей день посвататися — шлюб буде щасливим.
В Україні 18 грудня відзначають День працівників органів РАГСу (РАЦСу). У світі цього дня відзначають Міжнародний день мігранта, День проголошення Республіки Нігер, День штату Нью-Джерсі в США та Міжнародний день арабської мови.
18 грудня в історії:
- 1890 рік — у Лондоні відкрили перший у світі метрополітен.
- 1917 рік — у Києві відкрили Українську державну академію мистецтв.
- 1958 рік — американці провели перший сеанс передачі голосу через супутник.
- 1972 рік — президент США Річард Ніксон віддав наказ про бомбардування Північного В'єтнаму. Операція тривала 11 днів.
Нагадаємо, у вересні Кабінет міністрів України погодив указ президента щодо встановлення нового свята — Дня працівників фінансової сфери. Його відзначатимуть щорічно 24 липня.
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