COVID підхопили 7,5 тис. українців, за добу 288 смертей — МОЗ (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n164596-covid-pidhopyly-7-5-tys-ukrayinciv-za-dobu-288-smertey-moz-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні станом на ранок 18 грудня виявили у 7 тис. 503 осіб. Летальних випадків за добу — 288. Від початку вакцинальної кампанії щеплено понад 14 млн громадян.
За добу 17 грудня в Україні зафіксовано 7 тис. 503 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 674, медпрацівників — 154), — повідомляє у Фейсбук в суботу Міністерство охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
госпіталізовано — 2 018 осіб;
летальних випадків — 288;
одужало — 18 534 особи.
Найбільше нових випадків виявили у:
Києві (1 тис. 395);
Полтавській області (443);
Київській області (390);
Одеській області (389);
Запорізькій області (375).
Найбільше летальних випадків сталося у Дніпропетровській області (41).
За весь час пандемії в Україні захворіло понад 3,6 млн осіб. На жаль, ковід забрав життя 92 тис. 929 українців.