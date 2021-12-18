COVID підхопили 7,5 тис. українців, за добу 288 смертей — МОЗ

https://racurs.ua/ua/n164596-covid-pidhopyly-7-5-tys-ukrayinciv-za-dobu-288-smertey-moz-infografika.html

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Коронавірус в Україні станом на ранок 18 грудня виявили у 7 тис. 503 осіб. Летальних випадків за добу — 288. Від початку вакцинальної кампанії щеплено понад 14 млн громадян.

За добу 17 грудня в Україні зафіксовано 7 тис. 503 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 674, медпрацівників — 154), — повідомляє у Фейсбук в суботу Міністерство охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 2 018 осіб;

летальних випадків — 288;

одужало — 18 534 особи.

Найбільше нових випадків виявили у:

Києві (1 тис. 395);

Полтавській області (443);

Київській області (390);

Одеській області (389);

Запорізькій області (375).

Найбільше летальних випадків сталося у Дніпропетровській області (41).

За весь час пандемії в Україні захворіло понад 3,6 млн осіб. На жаль, ковід забрав життя 92 тис. 929 українців.