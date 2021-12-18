Порошенко відбув у турне до Туреччини і Польщі — “ЄС” про повістку ДБР

https://racurs.ua/ua/n164597-poroshenko-vidbuv-u-turne-do-turechchyny-i-polschi-ies-pro-povistku-dbr.html

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Петро Порошенко, п’ятий президент й нардеп, якому співробітники Державного бюро розслідувань 17 грудня спробували вручити повістку на допит у справі про постачання вугілля з окупованих Росією територій Донбасу, покинув Україну. Цю інформацію підтвердила прес-служба партії «Європейська солідарність».

Порошенко відбув у заздалегідь заплановане дипломатичне турне до Туреччини та Польщі. У суботу і неділю він проведе низку зустрічей в Туреччині. Зокрема, з нагоди річниці отримання Томосу про автокефалію Православної церкви України на запрошення Вселенського патріарха Варфоломія, — зазначили у політсилі нардепа.

Як додали у «ЄС», Порошенко в Стамбулі обговорить питання подальшого зміцнення та підтримки ПЦУ. Також 20−21 грудня відбудеться візит колишнього глави держави до Польщі на запрошення Сенату, де пройде конференція «Росія — Україна — НАТО: ескалація напруженості на східному фланзі».

Зелена влада вдалася до своєї єдиної профдіяльності, зйомок чергової серії вже заїждженого «відосика» — переслідування лідера опозиції. Ми добре знаємо, що замовником є особисто Володимир Зеленський, який при цьому постійно тисне на керівників правоохоронних органів, — заявили у політсилі Порошенка.

У «ЄС» стверджують, що адвокати нардепа надали «вичерпні відповіді та всі аргументи щодо цілковитої необґрунтованості так званої „вугільної справи“».