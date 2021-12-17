Петро Порошенко проігнорував слідчих ДБР. Фото: ukrainianwall

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Колишній президент Петро Порошенко проігнорував слідчих ДБР, які намагалися вручити йому повістку.

Сьогодні, 17 грудня, правоохоронці намагалися біля Верховної Ради вручити Порошенку повістку про виклик, але той проігнорував слідчих та поїхав у невідомому напрямку. Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

З метою уникнення маніпуляцій та подальших інформаційних спекуляцій довкола даного кримінального провадження ДБР повідомляє, що діє виключно в межах та у спосіб, визначений законодавством, у тому числі щодо виклику високопосадовців та вручення відповідних повідомлень, — наголосили у відомстві.

У ДБР розповіли, що розслідують кримінальне провадження щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям ЛНР та ДНР групою українців. У вересні-листопаді 2021 року повідомили про підозру в цьому провадженні одному із діючих нардепів та екс-міністру енергетики Володимиру Демчишину. Провадження розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258−5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258−3 (створення терористичної організації) КК України.

Петро Порошенко на момент написання новини не коментував у соціальних мережах заяву Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що аналіз записів Медведчука щодо організації незаконних поставок вугілля з угруповань ЛНР та ДНР свідчить, що до процесу була причетна верхівка колишньої української влади.