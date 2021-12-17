Убивство чотирирічної давнини розкрили на Харківщині. Фото: прокуратура Харківщини

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Убивство чотирирічної давнини розкрили правоохоронці в Харківській області.

Поліція знайшла вбивцю, який чотири роки тому зарізав водія маршрутки під Харковом. У четвер, 16 грудня, слідчі затримали 26-річного чоловіка та оголосили йому підозру. Про це повідомив Департамент карного розшуку в Telegram.

Зазначається, що у червні 2017 року біля узбіччя дороги в припаркованому маршрутному автобусі виявили закривавлене тіло водія. Вбивцю вдалося все-таки відшукати та затримати.

Слідчі з’ясували, що злочинець зустрічав свою матір з автобуса, по дорозі додому жінка поскаржилась синові на водія. Розповіла, що той відмовився везти її за пільговим посвідченню. Водій також нібито ображав жінку та інших пасажирів упродовж усієї поїздки.

Хлопець після розповіді матері вирішив поквитатися з водієм — взяв вдома ніж та знайшов того на станції. Фігурант попросив шофера підвезти його. У дорозі він попросив зупинити порожню маршрутку, підійшов до водія та накинувся на нього. Він завдав чоловікові 15 ударів ножем та втік з місця злочину.

Затриманий у скоєному вже зізнається. Правоохоронці повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 6, ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Вінницькій області 16-річна дівчина жорстоко вбила свою матір. Підліток завдала матері майже 30 ударів ножем. Після убивства вона на тачці вивезла тіло з двору та викинула в сусідський колодязь.