Убийство четырехлетней давности раскрыли на Харьковщине. Фото: прокуратура Харьковщины

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Убийство четырехлетней давности раскрыли правоохранители в Харьковской области.

Полиция нашла убийцу, который четыре года назад зарезал водителя маршрутки под Харьковом. В четверг, 16 декабря, следователи задержали 26-летнего мужчину и объявили ему подозрение. Об этом сообщил Департамент уголовного розыска в Telegram.

Отмечается, что в июне 2017 года у обочины дороги в припаркованном маршрутном автобусе обнаружили окровавленное тело водителя. Убийцу удалось все-таки отыскать и задержать.

Следователи выяснили, что преступник встречал свою мать, по дороге домой женщина пожаловалась сыну на водителя. Рассказала, что тот отказался везти ее по льготному удостоверению. Водитель также якобы оскорблял женщину и других пассажиров на протяжении всей поездки.

Парень после рассказа матери решил поквитаться с водителем — взял дома нож и нашел того на станции. Фигурант попросил шофера подвезти его. В пути он попросил остановить пустую маршрутку, подошел к водителю и набросился на него. Он нанес мужчине 15 ударов ножом и скрылся с места преступления.

Задержанный в содеянном уже признается. Правоохранители сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 6, ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Винницкой области 16-летняя девушка жестоко убила свою мать. Подросток нанес матери почти 30 ударов ножом. После убийства она на тачке вывезла тело со двора и выбросила в соседский колодец.