Массовые празднования в Чили. Фото: Reuters

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Вдова чилийского диктатора Аугусто Пиночета Люсия Хириарт скончалась 16 декабря на 100-м году жизни.

После того как о ее смерти объявили официально, толпы вышли на улицы Сантьяго, чтобы отпраздновать «конец династии» чилийского диктатора. Для одних граждан Чили умершая была филантропом, а другие считают ее воплощением диктатуры. Об этом 17 декабря сообщает BBC.

Некоторые обвиняли вдову Пиночета за то влияние, которое она оказывала на своего мужа. Как известно, Аугусто Пиночет руководил страной с 1973 по 1990 год: за этот период более трех тысяч человек были казнены или пропали без вести. Также во время правления Пиночета в Чили продолжалась масштабная приватизация государственной собственности.

Уже 19 декабря в Чили пройдут президентские выборы — во второй тур вышли консервативный политик Хосе Антонио Каст и бывший активист Габриэль Борик. Первого называют «чилийским Трампом», а второй придерживается резко левых взглядов.

Напомним, чилийский депутат оппозиционной Социалистической партии Хаиме Наранхо почти 15 часов выступал с речью относительно импичмента президента Чили Себастьяна Пиньеры.

Источник: ВВС