Многоножку с тысячей ног обнаружили в Австралии. Фото:

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Ракурс

Многоножку с более тысячей ног обнаружили ученые в Австралии.

Новый вид многоножек получил название Eumillipes persephone в честь древнегреческой богини подземного мира Персефоны. Ученые насчитали у многоножки около 1 тыс. 306 ног. Ее нашли в пещерах региона Голдфилдс на глубине 60 м среди полосатых железных образований и вулканических пород. Об этом пишет Live Science.

Ученым пришлось фотографировать членистоногое под мощным микроскопом и украшать каждую пару конечностей, чтобы посчитать количество ног. Исследователи говорят, что большое количество конечностей позволяет членистоногому быстро перемещаться и проникать в труднодоступные места.

Многоножка имеет тело длиной около 9,5 см и шириной в миллиметр. Оно также состоит из 330 сегментов, на которых расположены короткие ноги и конусообразная голова.

По словам ученых, представители этого вида многоножек слепы и имеют бледный цвет, потому что живут в абсолютной темноте. Они питаются грибами, а продолжительность жизни составляет от пяти до десяти лет.

Напомним, ученые нашли новый вид «растения-хищника» обнаружили в Канаде. Растение носит имя Triantha occidentalis и питается насекомыми.

Источник: Live Science