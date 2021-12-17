Многоножку-рекордсменку обнаружили в Австралии — у нее тысяча ногhttps://racurs.ua/n164585-mnogonojku-rekordsmenku-obnarujili-v-avstralii-u-nee-tysyacha-nog.htmlРакурс
Многоножку с более тысячей ног обнаружили ученые в Австралии.
Новый вид многоножек получил название Eumillipes persephone в честь древнегреческой богини подземного мира Персефоны. Ученые насчитали у многоножки около 1 тыс. 306 ног. Ее нашли в пещерах региона Голдфилдс на глубине 60 м среди полосатых железных образований и вулканических пород. Об этом пишет Live Science.
Ученым пришлось фотографировать членистоногое под мощным микроскопом и украшать каждую пару конечностей, чтобы посчитать количество ног. Исследователи говорят, что большое количество конечностей позволяет членистоногому быстро перемещаться и проникать в труднодоступные места.
Многоножка имеет тело длиной около 9,5 см и шириной в миллиметр. Оно также состоит из 330 сегментов, на которых расположены короткие ноги и конусообразная голова.
По словам ученых, представители этого вида многоножек слепы и имеют бледный цвет, потому что живут в абсолютной темноте. Они питаются грибами, а продолжительность жизни составляет от пяти до десяти лет.
Напомним, ученые нашли новый вид «растения-хищника» обнаружили в Канаде. Растение носит имя Triantha occidentalis и питается насекомыми.
Источник: Live Science