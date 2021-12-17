Багатоніжку з тисячею ніг виявили в Австралії. Фото:

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Багатоніжку з понад тисячею ніг виявили науковці в Австралії.

Новий вид багатоніжок отримав назву Eumillipes persephone на честь давньогрецької богині підземного світу Персефони. Вчені нарахували у багатоніжки близько 1 тис. 306 ніг. Її знайшли в печерах регіону Голдфілдс на глибині 60 м серед смугастих залізних утворень і вулканічних порід. Про це пише Live Science.

Науковцям довелося фотографувати членистоноге під потужним мікроскопом і прикрашати кожну пару кінцівок, щоб порахувати кількість ніг. Дослідники кажуть, що велика кількість кінцівок дозволяє членистоногому швидко переміщатися і проникати у важкодоступні місця.

Багатоніжка має тіло довжиною близько 9,5 см і шириною в міліметр. Воно також складається з 330 сегментів, на яких розташовані короткі ноги й конусоподібна голова.

За словами вчених, представники цього виду багатоніжок сліпі й мають блідий колір, бо живуть в абсолютній темряві. Вони харчуються грибами, а тривалість життя складає від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, вчені знайшли новий вид «рослини-хижака» виявили у Канаді. Рослина носить ім’я Triantha occidentalis і живиться комахами.

Джерело: Live Science