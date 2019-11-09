Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Во время протестов в Чили, фото: AFP

Протесты в Чили: митингующие разграбили церковь и подожгли 100-летнее здание университета (ФОТО)

9 ноя 2019, 12:03
999

Демонстранты в столице Чили Сантьяго в пятницу подожгли 100-летнее здание частного университета имени Педро де Вальдивии.

Loading...

Во время столкновения с полицией, которая обустроила баррикады для защиты вуза, загорелась деревянная крыша этого заведения, сообщает AFP.

Отмечается, что пожарным было трудно добраться до места инцидента из-за демонстраций.

Также рядом с местом этого инцидента демонстранты, которые скрывали свои лица, разгромили церковь Асунсьон, построенную в 1876 году.

Они вытащили из помещения мебель и подожгли ее.

Фотографии с места инцидента свидетельствуют, что активисты также оставили надписи на стенах здания.

Массовые протесты в Чили начались 18 октября. Сначала местные жители протестовали против повышения стоимости проезда на метро в Сантьяго, однако впоследствии начали выражать недовольство социальным и экономическим неравенством.

Протесты сопровождаются поджогами, грабежами и ежедневными столкновениями с полицией.

Во время демонстраций погибли уже 20 человек.

Во время протестов в Чили, фото: Orlando Barría

Во время протестов в Чили, фото: Robert Kearney

Во время протестов в Чили, фото: Robert Kearney

Во время протестов в Чили, фото: Robert Kearney

Во время протестов в Чили, фото: Vhainilla

Во время протестов в Чили, фото: Vhainilla

Во время протестов в Чили, фото: Vhainilla

Во время протестов в Чили, фото: AFP

Напомним, в октябре на акцию протеста в Чили вышли более миллиона человек, что стало самым большим митингом в истории страны.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости
Последние новости
Показать больше