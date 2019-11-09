Протести в Чилі: мітингарі розграбували церкву та підпалили 100-річну будівлю університету (ФОТО)

Під час протестів у Чилі, фото: AFP

https://racurs.ua/ua/n129219-protesty-v-chyli-mityngari-rozgrabuvaly-cerkvu-ta-pidpalyly-100-richnu-budivlu-universytetu-foto.html

Ракурс

Демонстранти в столиці Чилі Сантьяго в п’ятницю підпалили 100-річну будівлю приватного університету імені Педро де Вальдівії.

Loading...

Під час сутички з поліцією, котра облаштувала барикади для захисту вишу, загорівся дерев’яних дах цього закладу, повідомляє AFP.

Зазначається, що пожежникам було важко дістатися до місця інциденту через демонстрації.

Також поряд із місцем цього інциденту демонстранти, котрі приховували свої обличчя, розгромили церкву Асунсьйон, побудовану в 1876 році.

Вони витягли з приміщення меблі та підпалили їх.

Фотографії з місця інциденту свідчать, що активісти також залиши написи на стінах будівлі.

Масові протести в Чилі розпочалися 18 жовтня. Спочатку місцеві жителі протестували проти підвищення вартості проїзду на метро в Сантьяго, проте згодом почали висловлювати невдоволення соціальною та економічною нерівністю.

Протести супроводжуються підпалами, грабежами та щоденними сутичками з поліцією.

Під час демонстрацій загинули вже 20 осіб.

Нагадаємо, в жовтні на акцію протесту в Чилі вишли понад мільйон осіб, що стало найбільшим мітингом в історії країни.