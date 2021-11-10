Чилийский депутат выступал с речью 15 часов. Фото:

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Чилийский депутат оппозиционной Социалистической партии Хаиме Наранхо почти 15 часов выступал с речью относительно импичмента президента Чили Себастьяна Пиньеры.

Таким образом парламентарий затягивал время, потому что его соратник опаздывал на заседание, поскольку отсиживал последние часы карантина. Именно его голос стал решающим в импичменте президента из-за подозрений в коррупционных схемах на миллиарды долларов. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что депутат прочитал доклад на 1 тыс. 300 страниц. За все время своего выступления он сделал всего два перерыва на 15 и 20 минут. Парламентарий начал выступление в 10.24 понедельника, а закончил в 1.24 вторника. За время выступления депутата дважды осматривал врач.

Наранхо удалось затянуть время и дождаться своего коллегу. Именно голос Джорджо Джексона сыграл решающую роль в голосовании за импичмент.

Напомним, в августе губернатор штата Нью-Йорк 63-летний Эндрю Куомо решил подать в отставку после того, как расследование подтвердило обвинения в сексуальных домогательствах с его стороны до 11 женщин.

Источник: Reuters