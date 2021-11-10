Чилійський депутат виступав з промовою 15 годин через спізнення колеги

Чилійський депутат виступав з промовою 15 годин. Фото:

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Чилійський депутат опозиційної Соціалістичної партії Хаїме Наранхо майже 15 годин виступав з промовою щодо імпічменту президента Чилі Себастьяна Піньєри.

Таким чином парламентар затягував час, бо його соратник спізнювався на засідання, оскільки відсиджував останні години карантину. Саме його голос став вирішальним в імпічменті президента через підозри в корупційних схемах на мільярди доларів. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що депутат прочитав доповідь на 1 тис. 300 сторінок. За весь час свого виступу він зробив всього дві перерви на 15 і 20 хвилин. Парламентар почав виступ о 10.24 понеділка, а закінчив о 1.24 вівторка. За час виступу депутата двічі оглядав лікар.

Наранхо вдалося затягнути час і дочекатися свого колегу. Саме голос Джорджо Джексона відіграв вирішальну роль у голосуванні за імпічмент.

Нагадаємо, у серпні губернатор штату Нью-Йорк 63-річний Ендрю Куомо вирішив подати у відставку після того, як розслідування підтвердило звинувачення щодо сексуальних домагань з його боку до 11 жінок.

Джерело: Reuters