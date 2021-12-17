Масові святкування в Чилі. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n164586-u-chyli-svyatkuut-smert-vdovy-pinocheta-foto.html

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Вдова чилійського диктатора Аугусто Піночета Люсія Хіріарт померла 16 грудня на 100-му році життя.

Після того, як про її смерть оголосили офіційно, натовпи вийшли на вулиці Сантьяго, щоб відсвяткувати «кінець династії» чилійського диктатора. Для одних громадян Чилі померла була філантропом, а інші вважають її втіленням диктатури. Про це 17 грудня повідомляє BBC.

Дехто звинувачував вдову Піночета за той вплив, який вона чинила на свого чоловіка. Як відомо, Аугусто Піночет керував країною з 1973 по 1990 рік: за цей період понад трьох тисяч осіб були страчені або пропали безвісти. Також під час правління Піночета в Чилі тривала масштабна приватизація державної власності.

Вже 19 грудня в Чилі пройдуть президентські вибори — у другий тур вийшли консервативний політик Хосе Антоніо Каст та колишній активіст Габріель Борік. Першого називають «чилійським Трампом», а другий дотримується різко лівих поглядів.

Нагадаємо, чилійський депутат опозиційної Соціалістичної партії Хаїме Наранхо майже 15 годин виступав з промовою щодо імпічменту президента Чилі Себастьяна Піньєри.

Джерело: ВВС