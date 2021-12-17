Петр Порошенко проигнорировал следователей ГБР. Фото: ukrainianwall

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Бывший президент Петр Порошенко проигнорировал следователей ГБР, которые пытались вручить ему повестку.

Сегодня, 17 декабря, правоохранители пытались возле Верховной Рады вручить Порошенко повестку о вызове, но тот проигнорировал следователей и уехал в неизвестном направлении. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

С целью избежания манипуляций и дальнейших информационных спекуляций вокруг данного уголовного производства ГБР сообщает, что действует исключительно в пределах и в способ, определенный законодательством, в том числе, о вызове лиц и вручения соответствующих уведомлений, — подчеркнули в ведомстве.

В ГБР рассказали, что расследуют уголовное производство о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям ЛНР и ДНР группой украинцев. В сентябре-ноябре 2021 года сообщили о подозрении в этом производстве одному из действующих нардепов и экс-министру энергетики Владимиру Демчишину. Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258−5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической организации) УК Украины.

Петр Порошенко на момент написания новости не комментировал в социальных сетях заявление Государственного бюро расследований.

Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что анализ записей Медведчука по организации незаконных поставок угля из группировок ЛНР и ДНР свидетельствует, что в процесс была замешана верхушка бывшей украинской власти.