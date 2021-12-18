Россия точечно перебрасывала армию к границе с Украиной в декабре – DFRLab

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Армия России продолжает перебрасывать свои силы к границе с Украиной — военные подразделения страны-оккупанта и дальше передвигаются в сторону нашего государства. Об этом говорится в расследовании Лаборатории цифровых криминалистических исследований Атлантического совета (DFRLab).

Специалисты с помощью соцсетей и спутниковых фото проследили передвижение российской армии в декабре и обнаружили, что подразделения Центрального военного округа «используют железную дорогу, чтобы передвигать оборудование на сотни километров в направлении локаций у украинской границы», пишет издание Medium.

Недавно также было замечено перемещение подразделений из района Санкт-Петербурга в Курск, расположенного в 100 км от границы.

Учитывая большое количество техники, которая накапливается у границы с Украиной и сравнительно небольшой размер известных военных лагерей РФ, господствующая теория утверждает, что существует несколько других не обнаруженных небольших лагерей, вроде того, что был замечен в Курске, разбросанных по Курской и Брянской областях, — заявляют в DFRLab.

В лаборатории Атлантического совета также заявили о наличии пробелов в мониторинге перемещения военных РФ. Например, не удалось проследить конечный пункт назначения бронированных поездов, следовавших из Брянской области в Клинцы.

Это свидетельствует о вероятности того, что Россия перемещает больше оборудования, чем разворачивает, но это не должно отвлекать от того факта, что есть конкретные документальные доказательства значительного накопления (армии РФ — ред.) вблизи Украины, — отмечает издание.

Напомним, США и страны Запада считают, что Россия может готовить нападение на Украину. Для этого Москва сосредоточила близ границ с Украиной более 90 тыс. солдат.