Как исчезает второе крупнейшее озеро Турции, показало NASA

https://racurs.ua/n164605-kak-ischezaet-vtoroe-krupneyshee-ozero-turcii-pokazalo-nasa-foto.html

Ракурс

Озеро Туз (Tuz Gölü), второй по величине водоем Турции, почти полностью потерял воду. Спутниковые фото аэрокосмического агентства США NASA подтверждают, что с 1988 по 2020 годы соленое озеро практически полностью исчезло с поверхности земли.

Водоем расположен в центре полуострова Анатолия, его соленость составляет 340‰. Озеро питается двумя ручьями, а также грунтовыми и поверхностными водами. В местах впадения ручьев образовались солоноватые болота. Большую часть года озеро крайне мелкое — его глубина не превышает 0,4 м. Зимой часть соли растворяется в пресной воде, которая попадает в озеро с атмосферными осадками и поверхностным стоком, а к августу оно пересыхает, обнажая слой соли в 30 см, пишет National Geographic.

В результате интенсивных засух, которые в последнее время все чаще наблюдаются в Турции, размеры озера Туз сильно снизились. Специалисты Эгейского университета с помощью снимков спутника Landsat NASA с 1985 по 2016 годы классифицировали типы поверхности озера: воду (синий цвет), соль (зеленый) и болото (светло-коричневый).

Напомним, средиземноморский бассейн является одной из самых горячих точек изменения климата. С доиндустриального периода температура здесь растет быстрее, чем во всем мире — на 1,5°C по сравнению с общемировым показателем в 1,1°C.