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Ракурс
Гранату с беспилотника сбросили оккупанты под Широкиным

Гранату с беспилотника сбросили оккупанты под Широкиным

18 дек 2021, 12:29
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Война на Донбассе продолжается. В субботу российские оккупанты в районе Широкиного задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросили гранату ВОГ-17.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Криминогенная ситуация в районе проведения ООС оценивается как стабильная, — отметили в пресс-центре ООС.

Инцидент произошел 18 декабря до 11.00. Также вчера защитникам Украины пришлось открывать ответный огонь, чтобы заставить агрессора прекратить обстрелы.


Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остаются неизменными, — добавили воины.

Напомним, 17 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня — в направлении Травневого, близ Новотошкивского и дважды — в сторону Новолуганского. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими военнослужащими.

Источник: Ракурс


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