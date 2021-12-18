Отчет PornHub открыл ментальную разницу между украинцами и россиянами

https://racurs.ua/n164603-otchet-pornhub-otkryl-mentalnuu-raznicu-mejdu-ukraincami-i-rossiyanami.html

Ракурс

Pornhub, самый большой порносайт в мире, подвел итоги уходящего года и обнародовал отчет о том, что и в каких странах смотрели в 2021 году. Украина попала в рейтинг топ-20 стран по просмотру видео для взрослых.

Согласно отчету Pornhub Insights, украинцы стали больше отдавать предпочтение контенту, который чаще предпочитают западные европейские соседи, а не жители других постсоветских стран.

Первое место в рейтинге по трафику заняли США. Украина заняла 14 место, обогнав на несколько пунктов Россию. В топ-20 также попали следующие страны: Великобритания, Япония, Франция, Италия, Мексика, Канада, Германия, Филиппины, Бразилия, Испания, Австралия, Польша, Нидерланды, Аргентина, Колумбия, Россия, Швеция и Чили.

Также сайт для взрослых проанализировал поисковые запросы, поступающие от пользователей из разных стран мира. В 2021 году для поиска видео украинцы больше пользовались кириллицей — количество таких запросов резко возросло. Кроме этого, пользователи из Украины, Германии, Польши и Нидерландов больше всего искали видео в категории MILF. Для сравнения, аниме-видео «хентай» предпочли пользователи из РФ, Беларуси и Балтийских стран.