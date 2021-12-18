Въезд в Австрию усложнили из-за «Омикрона» — деталиhttps://racurs.ua/n164602-vezd-v-avstriu-uslojnili-iz-za-omikrona-detali.htmlРакурс
Дополнительные ограничения на въезд в Австрию для невакцинированных туристов с целью замедления распространения штамма «Омикрон» ввели власти Вены.
Министерство здравоохранения сообщило, что с 20 декабря от въезжающих в страну граждан будут требовать документы, подтверждающие наличие трехкратной прививки от коронавируса или справку о перенесенном за последний год заболевании коронавирусной инфекцией. Тем, кто не сделал третью, бустерную прививку, придется предъявить отрицательный ПЦР-тест или немедленно отправиться на карантин. Об этом сообщает DW.
Эти правила не распространяются на беременных и граждан, которым прививка от коронавируса противопоказана по медицинским причинам.
Напомним, в Украине по состоянию на 18 декабря восемь областей все еще находятся в красной зоне эпиднебезопасности, все остальные области — «желтые». «Красными» остаются:
Волынская область,
Житомирская область,
Запорожская область,
Киевская область,
Николаевская область,
Сумская область,
Черкасская область,
Черниговская область.
Самый высокий показатель уровня заболеваемости на 17 декабря зафиксирован в Киеве — 522 при показателе <75 на 100 тыс. населения, самый низкий — в Херсонской области (130).
Источник: DW