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Ракурс
Въезд в Австрию усложнили из-за «Омикрона» - детали

Въезд в Австрию усложнили из-за «Омикрона» — детали

18 дек 2021, 11:10
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Дополнительные ограничения на въезд в Австрию для невакцинированных туристов с целью замедления распространения штамма «Омикрон» ввели власти Вены.

Министерство здравоохранения сообщило, что с 20 декабря от въезжающих в страну граждан будут требовать документы, подтверждающие наличие трехкратной прививки от коронавируса или справку о перенесенном за последний год заболевании коронавирусной инфекцией. Тем, кто не сделал третью, бустерную прививку, придется предъявить отрицательный ПЦР-тест или немедленно отправиться на карантин. Об этом сообщает DW.

Эти правила не распространяются на беременных и граждан, которым прививка от коронавируса противопоказана по медицинским причинам.

Напомним, в Украине по состоянию на 18 декабря восемь областей все еще находятся в красной зоне эпиднебезопасности, все остальные области — «желтые». «Красными» остаются:

  • Волынская область,

  • Житомирская область,

  • Запорожская область,

  • Киевская область,

  • Николаевская область,

  • Сумская область,

  • Черкасская область,

  • Черниговская область.


Самый высокий показатель уровня заболеваемости на 17 декабря зафиксирован в Киеве — 522 при показателе <75 на 100 тыс. населения, самый низкий — в Херсонской области (130).

Источник: DW

Источник: Ракурс


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