Въезд в Австрию усложнили из-за «Омикрона» - детали

https://racurs.ua/n164602-vezd-v-avstriu-uslojnili-iz-za-omikrona-detali.html

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Дополнительные ограничения на въезд в Австрию для невакцинированных туристов с целью замедления распространения штамма «Омикрон» ввели власти Вены.

Министерство здравоохранения сообщило, что с 20 декабря от въезжающих в страну граждан будут требовать документы, подтверждающие наличие трехкратной прививки от коронавируса или справку о перенесенном за последний год заболевании коронавирусной инфекцией. Тем, кто не сделал третью, бустерную прививку, придется предъявить отрицательный ПЦР-тест или немедленно отправиться на карантин. Об этом сообщает DW.

Эти правила не распространяются на беременных и граждан, которым прививка от коронавируса противопоказана по медицинским причинам.

Напомним, в Украине по состоянию на 18 декабря восемь областей все еще находятся в красной зоне эпиднебезопасности, все остальные области — «желтые». «Красными» остаются:

Волынская область,

Житомирская область,

Запорожская область,

Киевская область,

Николаевская область,

Сумская область,

Черкасская область,

Черниговская область.



Самый высокий показатель уровня заболеваемости на 17 декабря зафиксирован в Киеве — 522 при показателе <75 на 100 тыс. населения, самый низкий — в Херсонской области (130).

Источник: DW