«Омикрон» обнаружили в Украине - больной прибыл из ОАЭ

https://racurs.ua/n164601-omikron-obnarujili-v-ukraine-bolnoy-pribyl-iz-oae.html

Ракурс

«Омикрон», новый штамм коронавируса, официально обнаружили в Украине. Министр здравоохранения Виктор Ляшко 18 декабря сообщил о первом случае инфицирования вариантом Omicron (B.1.1.529-like).

Об этом глава Минздрава написал в субботу в Фейсбуке.

Ночью в Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования обнаружили штамм Omicron (B.1.1.529-like). Гражданин, который оказался инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID-19, — указал Ляшко.

Пациент продолжает находиться на лечении. Также Минздрав проводит эпидемиологическое расследование этого случая и дополнительное обследование контактных лиц.

Ляшко призвал украинцев вакцинироваться, чтобы быть защищенными, и посоветовал, по возможности, избегать поездок за границу в регионы, где циркуляция штамма Omicron доминирует.

Напомним, впервые штамм «Омикрон» B.1.1.529 обнаружили в Ботсване у гражданина ЮАР. ВОЗ 26 ноября назвала новый штамм COVID-19 греческой буквой Omicron. Сейчас он распространился на 77 стран мира и вызвал массовое закрытие границ.