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Ракурс
“Омікрон” виявили в Україні — хворий прибув з ОАЕ

«Омікрон» виявили в Україні — хворий прибув з ОАЕ

18 гру 2021, 10:37
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«Омікрон», новий штам коронавірусу, офіційно виявили в Україні. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко 18 грудня повідомив про перший випадок інфікування варіантом Omicron (B.1.1.529-like).

Про це глава МОЗ написав в суботу у Фейсбук.

Вночі в Центр громадського здоров’я України за результатами повногеномного секвенування виявлено штам Omicron (B.1.1.529-like). Особа, яка виявилась інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19, — вказав Ляшко.

Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні. Також, МОЗ проводить епідеміологічне розслідування цього випадку і додаткове обстеження контактних осіб.


Ляшко закликав українців вакцинуватися, щоб бути захищеними, й порадив, за можливості, уникати поїздок закордон у регіони, де циркуляція штаму Omicron домінує.

Нагадаємо, вперше штам «Омікрон» B.1.1.529 виявили у Ботсвані у громадянина ПАР. ВООЗ 26 листопада назвала новий штам COVID-19 грецькою буквою Omicron. Зараз він поширився на 77 країн світу й спричинив масове закриття кордонів.

Джерело: Ракурс


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