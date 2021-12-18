“Омікрон” виявили в Україні — хворий прибув з ОАЕ

https://racurs.ua/ua/n164601-omikron-vyyavyly-v-ukrayini-hvoryy-prybuv-z-oae.html

Ракурс

«Омікрон», новий штам коронавірусу, офіційно виявили в Україні. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко 18 грудня повідомив про перший випадок інфікування варіантом Omicron (B.1.1.529-like).

Про це глава МОЗ написав в суботу у Фейсбук.

Вночі в Центр громадського здоров’я України за результатами повногеномного секвенування виявлено штам Omicron (B.1.1.529-like). Особа, яка виявилась інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19, — вказав Ляшко.

Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні. Також, МОЗ проводить епідеміологічне розслідування цього випадку і додаткове обстеження контактних осіб.

Ляшко закликав українців вакцинуватися, щоб бути захищеними, й порадив, за можливості, уникати поїздок закордон у регіони, де циркуляція штаму Omicron домінує.

Нагадаємо, вперше штам «Омікрон» B.1.1.529 виявили у Ботсвані у громадянина ПАР. ВООЗ 26 листопада назвала новий штам COVID-19 грецькою буквою Omicron. Зараз він поширився на 77 країн світу й спричинив масове закриття кордонів.