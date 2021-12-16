Кількість заражень “Омікроном” подвоюється щодва дні — ВООЗ

https://racurs.ua/ua/n164501-kilkist-zarajen-omikronom-podvouietsya-schodva-dni-vooz.html

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Надзвичайно високою швидкістю поширення штаму коронавірусу «Омікрон» стурбовані у Всесвітній організації охорони здоров’я.

У нас достатньо інформації, щоб дуже чітко вказати, що він (штам «Омікрон» — ред.) поширюється дуже швидко з подвоєнням кількості випадків кожні два-три дні, — повідомив спецпредставник ВООЗ з боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19 Девід Набарро в коментарі телеканалу Sky News.

Набарро заявив, що «ніколи не був таким занепокоєним», як зараз, у порівнянні з будь-яким іншим періодом пандемії ковіду.

Ми занепокоєні тим, що люди вважають «Омікрон» не тяжким. Навіть якщо «Омікрон» дійсно викликає менш тяжкі захворювання, величезна кількість випадків знову перевантажить системи охорони здоров’я, — прогнозує спецпредставник ВООЗ.

Вкрай серйозна ситуація, з його слів, нині спостерігається у Великій Британії.

Це лише початок надзвичайного прискорення (поширення інфекції — ред.), — констатував Набарро.

Вын нагадав, що паралельно йдуть дві епідемії — штамів «Дельти» й «Омікрона». І це надзвичайна ситуація для британської служби охорони здоров’я.

Ситуація стане надзвичайно серйозною впродовж наступних двох тижнів, можливо, швидше, — вважає фахівець ВООЗ.

Нагадаємо, вперше штам «Омікрон» B.1.1.529 виявили у Ботсвані у громадянина ПАР. ВООЗ 26 листопада назвала новий штам COVID-19 грецькою буквою Omicron. Зараз він поширився на 77 країн світу й спричинив масове закриття кордонів.