Кількість заражень “Омікроном” подвоюється щодва дні — ВООЗ

Кількість заражень «Омікроном» подвоюється щодва дні — ВООЗhttps://racurs.ua/ua/n164501-kilkist-zarajen-omikronom-podvouietsya-schodva-dni-vooz.htmlРакурс
Надзвичайно високою швидкістю поширення штаму коронавірусу «Омікрон» стурбовані у Всесвітній організації охорони здоров’я.
У нас достатньо інформації, щоб дуже чітко вказати, що він (штам «Омікрон» — ред.) поширюється дуже швидко з подвоєнням кількості випадків кожні два-три дні, — повідомив спецпредставник ВООЗ з боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19 Девід Набарро в коментарі телеканалу Sky News.
Набарро заявив, що «ніколи не був таким занепокоєним», як зараз, у порівнянні з будь-яким іншим періодом пандемії ковіду.
Ми занепокоєні тим, що люди вважають «Омікрон» не тяжким. Навіть якщо «Омікрон» дійсно викликає менш тяжкі захворювання, величезна кількість випадків знову перевантажить системи охорони здоров’я, — прогнозує спецпредставник ВООЗ.
Вкрай серйозна ситуація, з його слів, нині спостерігається у Великій Британії.
Це лише початок надзвичайного прискорення (поширення інфекції — ред.), — констатував Набарро.
Вын нагадав, що паралельно йдуть дві епідемії — штамів «Дельти» й «Омікрона». І це надзвичайна ситуація для британської служби охорони здоров’я.
Ситуація стане надзвичайно серйозною впродовж наступних двох тижнів, можливо, швидше, — вважає фахівець ВООЗ.
Нагадаємо, вперше штам «Омікрон» B.1.1.529 виявили у Ботсвані у громадянина ПАР. ВООЗ 26 листопада назвала новий штам COVID-19 грецькою буквою Omicron. Зараз він поширився на 77 країн світу й спричинив масове закриття кордонів.